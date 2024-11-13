Большинство французов поддерживают фермеров, которые снова собираются протестовать

Более 80% французов одобрительно оценивают новые протесты фермеров, которые планируют акции со следующей недели.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Опрос от компании ELABE по заказу телеканала показал, что 82% респондентов так или иначе поддерживают будущие протесты фермеров. О своем "понимании" сказали 42%, о явной поддержке – 40%.

Эти показатели существенно не изменились с начала года, когда совокупный показатель поддержки достигал 83%.

Реклама:

Новые протесты анонсировали с 18 ноября. Французские аграрии продолжают жаловаться на бюрократические трудности и низкий заработок на фоне плохой погоды и болезней скота. Также они хотят протестовать против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур.

При этом опрос показал гораздо меньшую поддержку будущей забастовки железнодорожников – о негативном отношении к ней заявили 48% респондентов.

В Брюсселе уже на этой неделе начались фермерские протесты против соглашения о свободной торговле между ЕС и экономическим союзом Латинской Америки (Меркосур), аргарии считают, что импорт оттуда навредит местному сельскому хозяйству.