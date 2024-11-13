Іспанію накрили дощі після сильних повеней: тисячі людей евакуювали

В Іспанії на тлі сильних злив закрили школи і евакуювали тисячі людей через два тижні після найсильнішої за останній час повені, яка забрала життя понад 220 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Через сильні дощі національне метеорологічне управління AEMET оголосило червоний рівень небезпеки в південній провінції Малага і північно-східному регіоні Каталонія.

AFP

Згідно з прогнозами, за 12 годин червоної тривоги там може випасти до 180 міліметрів опадів.

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Менш сильні зливи очікуються також у східному регіоні Валенсія, що два тижні тому найбільше постраждав від повені.

AFP

У зв’язку з цим місцева влада попереджає, що через забиті брудом каналізаційні системи вона може не впоратися із ситуацією.

Через дощі було закрито школи та університети в більшості районів Валенсії, південній частині Андалусії та Каталонії.

Мерія Малаги повідомила, що наказала евакуювати тисячі людей з будинків, розташованих на берегах річки Кампанільяс, через ризик повені.

Початок фіналу тенісного турніру Billie Jean King Cup між збірними Іспанії та Польщі в південному місті також було відкладено.

Регіональні уряди Андалусії та Каталонії розіслали на мобільні телефони екстрені попередження, що закликають людей бути обережними.

Напередодні було оголошено нове штормове попередження у Валенсії, а також в інших регіонах уздовж іспанського узбережжя.

Валенсія після смертоносних повеней попросила центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.