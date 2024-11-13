ЗМІ: Затвердження Єврокомісії затягується через суперечки щодо трьох кандидатів

Між політичними групами Європейського парламенту виникли розбіжності стосовно затвердження кандидатів у комісари майбутньої Єврокомісії, через що вона може не почати роботу 1 грудня, як планувалось.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось чеське інформагентство ČTK.

За даними джерел ČTK, найбільша політична група Європарламенту – Європейська народна партія – має застереження щодо іспанки Терези Рібери, а ліберали з "Оновлення Європи" та соціал-демократи критикують італійця Раффаеле Фітто та угорця Олівера Варгеї.

Лібералів і соціал-демократів, ідеться в публікації, не влаштовує той факт, що Фітто є кандидатом від фракції "Європейських консерваторів і реформістів" та належить до партії "Брати Італії" прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні.

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Аналогічну позицію вони зайняли і проти Варгеї, який є кандидатом від партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, пише ČTK.

Своєю чергою призначення Рібери блокують іспанські депутати від консервативної Народної партії, які входять до єврогрупи ЄНП, позаяк вона сама належить до їхніх політичних опонентів в Іспанії – Соціалістичної робітничої партії. Також її пов’язують із незадовільною реакцією іспанської влади на повені, що забрали життя понад 220 людей.

За словами джерел ČTK, керівництво Європейської народної партії вимагає, щоб "інші фракції поводилися відповідально", всі кандидати були затверджені пакетом, а нова Європейська комісія – якнайшвидше розпочала роботу.

Одне із джерел чеського агентства заявило, що час для вирішення суперечок між єврогрупами ще є. Але якщо цього не станеться, нова Єврокомісія може бути не затверджена до 1 грудня – коли, як очікувалось, почнеться її робота.

Нагадаємо, слухання кандидатів у єврокомісари почались 4 листопада й мали завершитись цього тижня.

Більш детально про слухання важливої для України комісарки з питань розширення Марти Кос читайте в публікації "ЄвроПравди".