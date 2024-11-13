СМИ: Утверждение Еврокомиссии затягивается из-за споров по трем кандидатам

Между политическими группами Европейского парламента возникли разногласия относительно утверждения кандидатов в комиссары будущей Еврокомиссии, из-за чего она может не начать работу 1 декабря, как планировалось.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнало чешское информагентство ČTK.

По данным источников ČTK, крупнейшая политическая группа Европарламента – Европейская народная партия – имеет предостережения относительно испанки Терезы Риберы, а либералы из "Обновления Европы" и социал-демократы критикуют итальянца Раффаэле Фитто и венгра Оливера Варгеи.

Либералов и социал-демократов, говорится в публикации, не устраивает тот факт, что Фитто является кандидатом от фракции "Европейских консерваторов и реформистов" и принадлежит к партии "Братья Италии" премьер-министра Джорджии Мелони.

Реклама:

Аналогичную позицию они заняли и против Варгеи, который является кандидатом от партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет ČTK.

В свою очередь назначение Риберы блокируют испанские депутаты от консервативной Народной партии, которые входят в еврогруппу ЕНП, поскольку она сама принадлежит к их политическим оппонентам в Испании – Социалистической рабочей партии. Также ее связывают с неудовлетворительной реакцией испанских властей на наводнения, унесшие жизни более 220 человек.

По словам источников ČTK, руководство Европейской народной партии требует, чтобы "другие фракции вели себя ответственно", все кандидаты были утверждены пакетом, а новая Европейская комиссия – как можно быстрее начала работу.

Один из источников чешского агентства заявил, что время для разрешения споров между еврогруппами еще есть. Но если этого не произойдет, новая Еврокомиссия может быть не утверждена до 1 декабря – когда, как ожидалось, начнется ее работа.

Напомним, слушания кандидатов в еврокомиссары начались 4 ноября и должны были завершиться на этой неделе.

Более подробно о слушаниях важной для Украины комиссара по вопросам расширения Марты Кос читайте в публикации "ЕвроПравды".