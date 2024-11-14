Як перемога Трампа вплинула на передвиборчі розклади у Польщі

Перемога Дональда Трампа мала величезний вплив не лише на Сполучені Штати, але й на інші країни. В тому числі на Польщу, яка поступово занурюється у виборчу кампанію.

У середині наступного року в Польщі мають відбутися президентські перегони.

Досі мер Варшави Рафал Тшасковський вважався майже гарантованим кандидатом у президенти від партії влади.

Однак зміна ситуації у світі дає шанс на перемогу голові МЗС Польщі Радославу Сікорському, йдеться в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Рівняння на Трампа: чому Радек Сікорський отримав шанс стати президентом Польщі. Далі – стислий її виклад.

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За право мати свого представника в головному кріслі країни традиційно зійдуться у політичному двобої два найбільші й найвпливовіші табори (хоча не лише вони) – панівна сила "Громадянська платформа" ("ГП") прем’єр-міністра Дональда Туска та опозиційна "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослава Качинського.

Наразі жодна з партій-важковаговиків не обрала кандидата на президентські вибори.

"Громадянської платформи" обере кандидата в президенти на праймериз, які, швидше за все, відбудуться 23 листопада. Проте точна дата первинних виборів, на яких також голосуватимуть партнери по коаліції ("Зелені", "Польська ініціатива" та "Новочесна"), поки не оголошена.

А вже згодом, 9 грудня, політсила планує провести у Глівіце з’їзд за участю офіційно обраного кандидата.

Хто буде цим кандидатом – наразі невідомо.

Донедавна найімовірнішим претендентом від цієї політсили вважався мер Варшави Рафал Тшасковський, але президентські амбіції висловлює й міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Перевагою Сікорського, про яку він сам зазначає, є більший досвід у питаннях, пов’язаних із політикою безпеки в широкому розумінні, а також більший досвід діяльності на міжнародному полі.

Втім, останні опитування свідчать: у другому турі Тшасковський перемагає найімовірніших кандидатів від "ПіС" із перевагою близько 15 відсоткових пунктів. Натомість за сценарію з участю у виборах Сікорського той також перемагає, проте з набагато меншим розривом – біля 10 пунктів.

А головне, Тшасковський набагато популярніший всередині партії. Тож досі здавалося, що інтриги з вибором кандидата від "Платформи" немає.

Але раптом усе перевернулося.

"Чорним лебедем", що вплинув навіть на перебіг президентської кампанії у Польщі, стала перемога Дональда Трампа.

По-перше, ця перемога зміцнила позиції опозиційно партії "Право і справедливість".

Адже, якщо Дональд Трамп скористається запрошенням президента Анджея Дуди (є представником "ПіС") й відвідає Польщу навесні, це буде очевидною підмогою для цієї політсили.

По-друге, поразка Камали Гарріс поставила табір "Платформи", який за деякими ознаками більше тяжів до перемоги демократів (хоч там це й заперечували), у нову ситуацію.

Все більше її політиків починає визнавати, що, можливо, в новій світовій реальності Радослав Сікорський з його міжнародним досвідом був би кращим президентом, аніж Рафал Тшасковський.

Але, і для голови МЗС Польщі все також виглядає не дуже однозначно. Сікорський, в одному зі своїх дописів у соцмережах назвав Трампа "протофашистом". Крім того, дружина Сікорського – американська журналістка, яка є гострим критиком Дональда Трампа.

Отже, перемога Трампа поставила польську владу в непросте становище, яке істотно збільшує шанси на успіх кандидата від "ПіС".

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського і Юрія Панченка Рівняння на Трампа: чому Радек Сікорський отримав шанс стати президентом Польщі.