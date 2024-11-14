Как победа Трампа повлияла на предвыборные расклады в Польше

Победа Дональда Трампа имела огромное влияние не только на Соединенные Штаты, но и на другие страны. В том числе на Польшу, которая постепенно погружается в избирательную кампанию.

В середине следующего года в Польше должны состояться президентские выборы.

До сих пор мэр Варшавы Рафал Тшасковский считался почти гарантированным кандидатом в президенты от партии власти.

Однако изменение ситуации в мире дает шанс на победу главе МИД Польши Радославу Сикорскому, идет речь в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Равнение на Трампа: почему Радек Сикорский получил шанс стать президентом Польши. Далее – краткое ее изложение.

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За право иметь своего представителя в главном кресле страны традиционно сойдутся в политическом поединке два крупнейших и влиятельных лагеря (хотя не только они) – господствующая сила "Гражданская платформа" ("ГП") премьер-министра Дональда Туска и оппозиционная "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослава Качиньского.

Пока ни одна из партий-тяжеловесов не выбрала кандидата на президентские выборы.

"Гражданская платформа" выберет кандидата в президенты на праймериз, которые, скорее всего, состоятся 23 ноября. Однако точная дата первичных выборов, на которых также будут голосовать партнеры по коалиции ("Зеленые", "Польская инициатива" и "Новочесна"), пока не объявлена.

А уже потом, 9 декабря, политсила планирует провести в Гливице съезд с участием официально избранного кандидата.

Кто будет этим кандидатом – пока неизвестно.

До недавнего времени самым вероятным претендентом от этой политсилы считался мэр Варшавы Рафал Тшасковский, но президентские амбиции выражает и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Преимуществом Сикорского, о котором он сам отмечает, является больший опыт в вопросах, связанных с политикой безопасности в широком понимании, а также больший опыт деятельности на международном поле.

Впрочем, последние опросы свидетельствуют: во втором туре Тшасковский побеждает наиболее вероятных кандидатов от "ПиС" с преимуществом около 15 процентных пунктов. Зато по сценарию с участием в выборах Сикорского тот также побеждает, однако с гораздо меньшим разрывом – около 10 пунктов.

А главное, Тшасковский гораздо популярнее внутри партии. Поэтому до сих пор казалось, что интриги с выбором кандидата от "Платформы" нет.

Но вдруг все перевернулось.

"Черным лебедем", повлиявшим даже на ход президентской кампании в Польше, стала победа Дональда Трампа.

Во-первых, эта победа укрепила позиции оппозиционной партии "Право и справедливость".

Ведь, если Дональд Трамп воспользуется приглашением президента Анджея Дуды (является представителем "ПиС") и посетит Польшу весной, это будет очевидным подспорьем для этой политсилы.

Во-вторых, поражение Камалы Харрис поставило лагерь "Платформы", который по некоторым признакам больше тяготел к победе демократов (хотя там это и отрицали), в новую ситуацию.

Все больше ее политиков начинает признавать, что, возможно, в новой мировой реальности Радослав Сикорский с его международным опытом был бы лучшим президентом, чем Рафал Тшасковский.

Но, и для главы МИД Польши все также выглядит не очень однозначно. Сикорский, в одном из своих сообщений в соцсетях назвал Трампа "протофашистом". Кроме того, жена Сикорского – американская журналистка, которая является острым критиком Дональда Трампа.

В общем, победа Трампа поставила польские власти в непростое положение, которое существенно увеличивает шансы на успех кандидата от "ПиС".

Подробнее – в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Равнение на Трампа: почему Радек Сикорский получил шанс стать президентом Польши.