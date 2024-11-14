Дуда говорив з генсеком НАТО про можливу передачу МіГів Україні

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте порушив питання про можливість передачі Україні радянських винищувачів МіГ-29.

Заяву польського президента наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Дуда підтвердив, що Польща була б готова до такої передачі, якби країни НАТО прийняли рішення про передислокацію винищувачів із Заходу на польські бази.

"Ми обговорили питання наших МіГ-29, які у нас є на озброєнні…У нас залишилася одна ескадрилья МіГів, є питання про рішення в цьому відношенні. Ми наразі використовуємо ці літаки. Якщо ми передамо їх Україні, то є одна принципова умова – наше небо має бути захищене", – сказав він.

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Дуда зауважив, що наразі ці радянські літаки використовуються польською армією для забезпечення безпеки в повітряному просторі.

Він також розповів, що Польща щодня надає допомогу Україні, оскільки його країна є транзитною і "якби не наша інфраструктура, Україна була б у надзвичайно складній ситуації".

У липні польський прем'єр Дональд Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше відкинув заклики президента Володимира Зеленського прискорити передачу МіГ-29 Україні, пославшись на той же аргумент.

У вересні польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Варшава може передати Україні додаткові літаки МіГ-29, але це залежить від того, чи матиме вона достатньо ресурсів для захисту власного неба.