Дуда говорил с генсеком НАТО о возможной передаче МиГов Украине

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте поднял вопрос о возможности передачи Украине советских истребителей МиГ-29.

Заявление польского президента приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

В частности, Дуда подтвердил, что Польша была бы готова к такой передаче, если бы страны НАТО приняли решение о передислокации истребителей с Запада на польские базы.

"Мы обсудили вопрос наших МиГ-29, которые у нас есть на вооружении...У нас осталась одна эскадрилья МиГов, есть вопрос о решении в этом отношении. Мы сейчас используем эти самолеты. Если мы передадим их Украине, то есть одно принципиальное условие – наше небо должно быть защищено", – сказал он.

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Дуда отметил, что сейчас эти советские самолеты используются польской армией для обеспечения безопасности в воздушном пространстве.

Он также рассказал, что Польша ежедневно оказывает помощь Украине, поскольку его страна является транзитной и "если бы не наша инфраструктура, Украина была бы в чрезвычайно сложной ситуации".

В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине, сославшись на тот же аргумент.

В сентябре польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава может передать Украине дополнительные самолеты МиГ-29, но это зависит от того, будет ли она иметь достаточно ресурсов для защиты собственного неба.