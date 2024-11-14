Негода в Іспанії: метеорологи кажуть, що "найгірше вже позаду"

Іспанське метеорологічне агентство в четвер зняло червоний рівень тривоги, оголошений раніше через сильні дощі на півдні та сході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані метеорологічного агентства Aemet.

Aemet знизило рівень небезпеки до "помаранчевого" для провінції Малага в Андалусії і для регіону Валенсія, який два тижні тому постраждав від трагічних повеней, що забрали життя щонайменше 223 осіб.

Іспанська влада не повідомляла про жертви чи постраждалих внаслідок нової хвилі негоди.

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"Найгірше з другої хвилі вже позаду", – зазначили в Aemet.

Напередодні повідомляли, що в Іспанії на тлі сильних злив закрили школи і евакуювали тисячі людей.

Два тижні тому Іспанію накрили смертоносні повені, які забрали життя понад 220 осіб. Особливо від стихії постраждав регіон Валенсія, влада якого попросила центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.