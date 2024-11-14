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Непогода в Испании: метеорологи говорят, что "худшее уже позади"

Новости — Четверг, 14 ноября 2024, 10:09 — Ирина Кутелева

Испанское метеорологическое агентство в четверг сняло красный уровень тревоги, объявленный ранее из-за сильных дождей на юге и востоке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные метеорологического агентства Aemet.

Aemet снизило уровень опасности до "оранжевого" для провинции Малага в Андалусии и для региона Валенсия, который две недели назад пострадал от трагических наводнений, унесших жизни по меньшей мере 223 человек.

Испанские власти не сообщали о жертвах или пострадавших в результате новой волны непогоды.

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"Худшее из второй волны уже позади", – отметили в Aemet.

Накануне сообщалось, что в Испании на фоне сильных ливней закрыли школы и эвакуировали тысячи людей.

Две недели назад Испанию накрыли смертоносные наводнения, которые унесли жизни более 220 человек. Особенно от стихии пострадал регион Валенсия, власти которого попросили центральное правительство о 31 млрд евро помощи.

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Испания
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