Непогода в Испании: метеорологи говорят, что "худшее уже позади"

Испанское метеорологическое агентство в четверг сняло красный уровень тревоги, объявленный ранее из-за сильных дождей на юге и востоке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные метеорологического агентства Aemet.

Aemet снизило уровень опасности до "оранжевого" для провинции Малага в Андалусии и для региона Валенсия, который две недели назад пострадал от трагических наводнений, унесших жизни по меньшей мере 223 человек.

Испанские власти не сообщали о жертвах или пострадавших в результате новой волны непогоды.

Реклама:

"Худшее из второй волны уже позади", – отметили в Aemet.

Накануне сообщалось, что в Испании на фоне сильных ливней закрыли школы и эвакуировали тысячи людей.

Две недели назад Испанию накрыли смертоносные наводнения, которые унесли жизни более 220 человек. Особенно от стихии пострадал регион Валенсия, власти которого попросили центральное правительство о 31 млрд евро помощи.