Боррель критикує президента Азербайджану за нападки на Францію і Нідерланди

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував президента Азербайджану Ільхама Алієва за нападки на Францію та Нідерланди з приводу заморських території.

Про це Боррель написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що критичні висловлювання Алієва на адресу Франції та Нідерландів "викликають глибокий жаль".

"Ці неприйнятні заяви ризикують підірвати життєво важливі кліматичні цілі конференції та довіру до головування Азербайджану на COP29", – вказав глава європейської дипломатії.

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Він додав, що в ЄС також відкидають нападки влади Азербайджану на ЗМІ та неурядові організації, які висвітлюють критично ситуацію з правами людини в країні.

Напередодні Алієв звинуватив Францію в тому, що вона утримує середземноморський острів Корсика та заморські території Парижа "під колоніальним ярмом".

За словами азербайджанського лідера, Франція скоює "злочини" та "порушує права людини" на заморських територіях. Серед них він згадав Нову Каледонію, що в південній частині Тихого океану, де через спірну виборчу реформу навесні спалахнули протести й 13 людей були вбиті.

Нідерланди Алієв також критикував за збереження заморських територій.

У зв'язку з вислювлюваннями президента Азербайджану Франція вирішила проігнорувати кліматичний саміт ООН, який приймає Баку.

Франція неодноразово звинувачувала Азербайджан у підживлюванні сепаратизму на своїх заморських територіях, тоді як Баку критикував Париж через підтримку Вірменії, зокрема й зброєю.