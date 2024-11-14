Боррель критикует президента Азербайджана за нападки на Францию и Нидерланды

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель раскритиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева за нападки на Францию и Нидерланды по поводу заморских территории.

Об этом Боррель написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что критические высказывания Алиева в адрес Франции и Нидерландов "вызывают глубокое сожаление".

"Эти неприемлемые заявления рискуют подорвать жизненно важные климатические цели конференции и доверие к председательству Азербайджана на COP29", – указал глава европейской дипломатии.

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Он добавил, что в ЕС также отвергают нападки властей Азербайджана на СМИ и неправительственные организации, которые освещают критическую ситуацию с правами человека в стране.

Накануне Алиев обвинил Францию в том, что она удерживает средиземноморский остров Корсика и заморские территории Парижа "под колониальным игом".

По словам азербайджанского лидера, Франция совершает "преступления" и "нарушает права человека" на заморских территориях. Среди них он упомянул Новую Каледонию, что в южной части Тихого океана, где из-за спорной избирательной реформы весной вспыхнули протесты и 13 человек были убиты.

Нидерланды Алиев также критиковал за сохранение заморских территорий.

В связи с высказываниями президента Азербайджана Франция решила проигнорировать климатический саммит ООН, который принимает Баку.

Франция неоднократно обвиняла Азербайджан в подпитке сепаратизма на своих заморских территориях, тогда как Баку критиковал Париж за поддержку Армении, в том числе и оружием.