За даними німецького уряду, десять громадян Німеччини загинули в загарбницькій війні РФ проти України.

Таку цифру федеральний уряд навів у своїй відповіді на депутатський запит депутата проросійського Альянсу Сари Вагенкнехт Андрея Гунька, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Зокрема, німецький уряд повідомив, що з лютого 2022 року в Україні загинули десять німців.

"Федеральний уряд повинен забезпечити, щоб німецькі громадяни не брали участь у війні в Україні", – сказав Гунько газеті Frankfurter Rundschau.

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Депутат вимагає, "щоб Німеччина нарешті доклала зусиль для того, щоб почалися переговори про припинення вогню, щоб більше не гинули люди, в тому числі і німці".

Лідерку партії Гунька Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Недавно вона запропонувала свій "мирний план": Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

Проти самого Гунька СБУ порушувала справу в 2016 році – він тоді будучи депутатом ПАРЄ і членом партії лівих їздив на окуповану територію Донбасу.