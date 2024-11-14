По данным немецкого правительства, десять граждан Германии погибли в захватнической войне РФ против Украины.

Такую цифру федеральное правительство привело в своем ответе на депутатский запрос депутата пророссийского Альянса Сары Вагенкнехт Андрея Гунько, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

В частности, немецкое правительство сообщило, что с февраля 2022 года в Украине погибли десять немцев.

"Федеральное правительство должно обеспечить, чтобы немецкие граждане не участвовали в войне в Украине", – сказал Гунько газете Frankfurter Rundschau.

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Депутат требует, "чтобы Германия наконец приложила усилия для того, чтобы начались переговоры о прекращении огня, чтобы больше не гибли люди, в том числе и немцы".

Лидера партии Гунько Сару Вагенкнехт уже длительное время называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. Недавно она предложила свой "мирный план": Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

Против самого Гунько СБУ возбуждала дело в 2016 году – он тогда будучи депутатом ПАСЕ ездил на оккупированную территорию Донбасса.