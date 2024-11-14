В Вильнюсе протестовали против включения "антисемитской" партии в коалицию

Десятки людей собрались под зданием парламента Литвы в четверг, 14 ноября, протестуя против включения в правительственную коалицию партии "Заря Немана" во главе с обвиняемым в антисемитизме Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал 15min.

Участники акции протеста в Вильнюсе, которая длилась час, призвали Социал-демократическую партию Литвы – которая возглавляет коалицию – разорвать соглашение с "Зарей Немана". Организаторы мероприятия подчеркнули, что это гражданская акция, которая не имеет ничего общего с политическими партиями.

Фото: 15min

"Мы собрались, чтобы сказать "нет", мы не считаем, что происходящее является нормальным, потому что мы не считаем, что антисемитским проявлениям не стоит уделять много внимания", – сказал философ Нериюс Милериус, один из организаторов мероприятия.

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Фото: 15min

Некоторые участники акции несли флаги и держали баннер с надписью "Не поддавайтесь абсурду". Также во время протеста присутствующие почтили минутой молчания память жертв Холокоста.

Позже организаторы мероприятия пригласили на сцену кандидата в премьер-министры Литвы от социал-демократов Гинтаутаса Палюкаса, но он не появился, и люди начали скандировать "Позор, позор".

В конце акции протестующие спели литовский гимн.

Напомним, 11 ноября в Литве победители выборов – социал-демократы, Союз демократов "Во имя Литвы" и "Заря Немана" – официально подписали коалиционное соглашение. Приглашение "Зари Немана" вызвало шквал критики из-за одиозности лидера партии.

Науседа ранее пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.

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