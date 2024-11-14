Експрем'єр Болгарії почав коаліційні переговори з проросійськими соціалістами і популістами

Експрем'єр Болгарії Бойко Борисов, лідер партії ГЄРБ, що перемогла на виборах, розпочав переговори з проросійською Болгарською соціалістичною партією (БСП) та популістами з "Є такий народ" про можливий уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

ГЄРБ перемогла на дострокових парламентських виборах у жовтні в одній з найбідніших країн ЄС, але її 26,3% голосів недостатньо для формування кабінету міністрів, а це означає, що ГЄРБ має обирати між сімома іншими формуваннями для формування коаліції.

Серед партій, які пройшли до парламенту, Борисов у середу зустрівся з БСП, яка отримала 7,5% голосів, та "Є такий народ" – 6,7%, з метою проведення переговорів щодо формування кабінету міністрів.

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Під час зустрічей ці три формування домовилися відкласти лібералізацію болгарського ринку електроенергії для домогосподарств.

"Тільки цього нам не вистачало – щоб ціни на електроенергію зростали", – сказав Борисов, коли БСП закликала до створення схеми компенсації тим, хто страждає від зростання цін – схеми, яка обговорюється протягом останніх 15 років, але без жодних реальних дій з боку влади.

Лібералізація ринку житла має відбутися з 1 січня 2026 року як одна з умов отримання коштів ЄС за Планом відновлення та сталого розвитку.

Після того, як Борисов заявив, що не хоче бути прем'єр-міністром, він змінив думку і заявив, що тепер повинен очолити новий кабінет, посилаючись на хороші відносини з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

"Ми дуже добре працювали з новим президентом США, і ми добре ладнаємо", – сказав Борисов.

Незважаючи на політичну пропозицію, інші парламентські партії Болгарії залишили Борисова в політичній ізоляції, що поглибило чотирирічну політичну кризу в країні.

У понеділок Борисов оголосив, що коаліційний уряд можливий за підтримки його партії, проєвропейської ліберальної формації "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", проросійських соціалістів та популістської "Є такий народ".

Невідомо, коли Борисов зустрінеться з другою силою – проєвропейською ліберальною партією "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", яка набрала 14,2% голосів виборців.

Європейські партнери та США вважають Болгарію особливо нестабільною та вразливою до російського впливу через гостру політичну кризу та війну в Україні.

Раніше ГЄРБ виключила можливість коаліції з проросійською політсилою "Відродження".

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