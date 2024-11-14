Экс-премьер Болгарии начал коалиционные переговоры с пророссийскими социалистами и популистами

Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов, лидер победившей на выборах партии ГЕРБ, начал переговоры с пророссийской Болгарской социалистической партией (БСП) и популистами из "Есть такой народ" о возможном правительстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

ГЕРБ победила на досрочных парламентских выборах в октябре в одной из беднейших стран ЕС, но ее 26,3% голосов недостаточно для формирования кабинета министров, а это означает, что ГЕРБ должна выбирать между семью другими формированиями для формирования коалиции.

Среди партий, прошедших в парламент, Борисов в среду встретился с БСП, которая получила 7,5% голосов, и "Есть такой народ" – 6,7%, с целью проведения переговоров по формированию кабинета министров.

Реклама:

Во время встреч эти три формирования договорились отложить либерализацию болгарского рынка электроэнергии для домохозяйств.

"Только этого нам не хватало – чтобы цены на электроэнергию росли", – сказал Борисов, когда БСП призвала к созданию схемы компенсации тем, кто страдает от роста цен – схемы, которая обсуждается в течение последних 15 лет, но без каких-либо реальных действий со стороны властей.

Либерализация рынка жилья должна произойти с 1 января 2026 года как одно из условий получения средств ЕС по Плану восстановления и устойчивого развития.

После того, как Борисов заявил, что не хочет быть премьер-министром, он изменил мнение и заявил, что теперь должен возглавить новый кабинет, ссылаясь на хорошие отношения с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

"Мы очень хорошо работали с новым президентом США, и мы хорошо ладим", – сказал Борисов.

Несмотря на политическое предложение, другие парламентские партии Болгарии оставили Борисова в политической изоляции, что углубило четырехлетний политический кризис в стране.

В понедельник Борисов объявил, что коалиционное правительство возможно при поддержке его партии, проевропейской либеральной формации "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария", пророссийских социалистов и популистской "Есть такой народ".

Неизвестно, когда Борисов встретится со второй силой – проевропейской либеральной партией "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария", которая набрала 14,2% голосов избирателей.

Европейские партнеры и США считают Болгарию особенно нестабильной и уязвимой к российскому влиянию из-за острого политического кризиса и войны в Украине.

Ранее ГЕРБ исключила возможность коалиции с пророссийской политсилой "Возрождение".

Читайте также – Седьмая попытка Болгарии: почему новые выборы дают шанс на выход из глубокого политического кризиса.