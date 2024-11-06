Експрем’єр Болгарії готовий пожертвувати посадою глави уряду заради коаліції

Бойко Борисов, експрем'єр Болгарії та лідер партії ГЄРБ, яка перемогла на виборах, заявив, що готовий відмовитися від посади прем'єр-міністра на майбутніх переговорах щодо формування уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

ГЄРБ перемогла на дострокових виборах, отримавши 24,7% голосів, і потребує підтримки принаймні двох інших партій для формування коаліції. "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) посіла друге місце з 14,3%.

Борисов поставив умовою участі його партії у переговорах щодо формування кабінету міністрів обрання кандидата від ГЄРБ на посаду спікера парламенту.

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"Після такої чіткої і блискучої перемоги ГЄРБ парламентаризм вимагає, щоб спікером був представник ГЄРБ. І якщо вони вирішать створити непотрібні перешкоди, ми більше не будемо брати участь у переговорах. Ні з ким. Тому що це нечесно", – заявив Борисов.

ПП-ДБ вже оголосила, що не підтримуватиме кандидата від ГЄРБ і може висунути свого кандидата на посаду спікера парламенту.

Позиція Борисова та коаліції ПП-ДБ підвищує ймовірність того, що Болгарія прямує до восьмих дострокових виборів за три з половиною роки, які можуть відбутися у лютому 2025 року.

Водночас політичні заяви після болгарських виборів свідчать про те, що формування нового уряду залежатиме від ролі болгарського політика Деляна Пеєвського, на якого Вашингтон і Лондон наклали санкції за корупцію.

У Борисова є два чіткі варіанти формування уряду. Один – за участю коаліції ПП-ДБ та Альянсу за права і свободи, що представляє частину турецької меншини в країні.

Інший варіант – набагато більш євроскептичний уряд за участю групи Пеєвського, проросійської Болгарської соціалістичної партії та популістської партії "Є такий народ".

Наприкінці минулого тижня Борисов заявив послам ЄС у Софії, що піде на всі можливі компроміси для формування належного уряду.

Європейські партнери та США вважають Болгарію особливо нестабільною та вразливою до російського впливу через гостру політичну кризу та війну в Україні.

Раніше ГЄРБ виключила можливість коаліції з проросійською політсилою "Відродження".

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