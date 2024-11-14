Госслужащие Франции планируют забастовку из-за несогласия с бюджетом на 2025 год

Профсоюзы государственных служащих Франции призвали к "дню действий, митингов, демонстраций и забастовок" 5 декабря по всей стране из-за несогласия с мерами экономии, предусмотренными в бюджете на 2025 год.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Госслужащие недовольны такими мерами проекта госбюджета на 2025 год, как трехдневный период для выплаты компенсаций за больничные и сокращение размера этих выплат.

В распространенном в четверг заявлении профсоюзы говорят, что надеются с помощью забастовки добиться выделения "адекватных бюджетных ресурсов" и "создания рабочих мест, где это необходимо".

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Представленный в прошлом месяце правительством во главе с Мишелем Барнье проект бюджета предусматривает сокращение социальных расходов и привлечение 60 миллиардов евро за счет налогов.

На такой шаг Франции пришлось пойти, среди прочего, из-за существенного роста дефицита бюджета.

Начиная с этой недели, забастовки объявляли французские пилоты, аграрии и железнодорожники.