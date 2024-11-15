В Минобороны Польши обвинили украинцев в "короткой памяти" и раскритиковали Зеленского

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что украинцы забыли о помощи, которую предоставила Польша, и выступил с новыми обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в эфире телепрограммы "Точка над "і", цитирует TVN24, передает "Европейская правда".

Как заявил Косиняк-Камыш, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине". Он подчеркнул, что это было важно, учитывая заявления президента Зеленского.

"Это важно в контексте слов президента Зеленского, в которых прозвучала нота, что Польша не делает все, что может", – считает он.

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По словам польского министра, у украинцев "память короткая", ведь Польша в течение первых месяцев полномасштабного российского вторжения передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь.

"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно", – акцентировал он.

В то же время Косиняк-Камыш обратил внимание на "черту", которую он "никогда не перейдет".

"Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование", – добавил он.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что его страна сделала для Украины больше других.

"Среди стран, которые помогают Украине, если брать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна", – говорил он.

Президент Польши Анджей Дуда 14 ноября рассказал, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте поднял вопрос о возможности передачи Украине советских истребителей МиГ-29.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш перед этим отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине.

Также накануне канцелярия президента Польши обнародовала данные, из которых следует, что страна с начала полномасштабного вторжения России выделила на помощь Украине 4,91% своего ВВП, при этом 85% из них пошло на поддержку украинских беженцев.