Латвія заборонила в’їзд ще десятку громадян РФ за підтримку війни в Україні

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже занесла до списку небажаних осіб ще десятьох громадян Росії за підтримку війни в Україні, встановивши для них заборону на в'їзд до країни на невизначений термін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi з посиланням на МЗС Латвії.

До списку увійшли колишня співробітниця російського банку "СМП Банку" Єлена Рузяк, голова ради зареєстрованої в Латвії компанії AFI investīcijas Денис Поспєлов, співвласник і генеральний директор російського виробника військових катерів – суднобудівної верфі "Белл" Олег Бєлков і співвласник російського ТОВ "Арматор" Сергєй Пастер.

Крім того, заборона на в'їзд до Латвії на невизначений термін встановлена власнику компанії Okilo SARL Івану Садчикову, колишньому депутату Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Татьяні Кривенко, режисерові театру і кіно Валерію Фокіну, колишньому соратнику Владіміра Путіна по Комітету держбезпеки СРСР, зятю президента "Транснефти" Ніколая Токарєва Андрею Болотову, колишньому прессекретареві колишнього прем'єр-міністра Росії Дмитрія Медведєва Наталії Тімаковій і коментатору політичних подій Александру Будбергу.

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МЗС наголошує, що Латвія найжорсткішим чином засуджує розгорнуту Росією 2014 року агресію проти України та її територіальної неподільності, неспровоковану й невиправдану повномасштабну військову атаку на Україну, яка триває вже майже 1000 днів.

"У війні щодня гинуть мирні жителі України та військовослужбовці збройних сил. Підтримка звірств, здійснюваних кремлівським режимом, означає поділ відповідальності за скоєні злочини, тому в'їзд таких осіб до Латвії є неприпустимим", – заявили в МЗС.

Як повідомлялося, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, спікерка Сейму Дайга Мієріня, прем'єр-міністерка Евіка Сіліня і міністерка закордонних справ Байба Браже закликають латвійців, на знак солідарності з Україною, вшанувати 19 листопада пам'ять загиблих внаслідок вторгнення РФ хвилиною мовчання і запалити свічки.

А у столиці Латвії Ризі цьогоріч на День незалежності і новорічні свята знову не буде феєрверків – як і в попередні роки після початку повномасштабної війни Росії проти України.