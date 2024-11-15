Латвия запретила въезд еще десятку граждан РФ за поддержку войны в Украине

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже занесла в список нежелательных лиц еще десять граждан России за поддержку войны в Украине, установив для них запрет на въезд в страну на неопределенный срок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi со ссылкой на МИД Латвии.

В список вошли бывшая сотрудница российского банка "СМП Банка" Елена Рузяк, председатель совета зарегистрированной в Латвии компании AFI investīcijas Денис Поспелов, совладелец и генеральный директор российского производителя военных катеров – судостроительной верфи "Белл" Олег Белков и совладелец российского ООО "Арматор" Сергей Пастер.

Кроме того, запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок установлен владельцу компании Okilo SARL Ивану Садчикову, бывшему депутату Госдумы РФ от "Единой России" Татьяне Кривенко, режиссеру театра и кино Валерию Фокину, бывшему соратнику Владимира Путина по Комитету госбезопасности СССР, зятю президента "Транснефти" Николая Токарева Андрею Болотову, бывшему пресс-секретарю бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой и комментатору политических событий Александру Будбергу.

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МИД подчеркивает, что Латвия самым жестким образом осуждает развернутую Россией в 2014 году агрессию против Украины и ее территориальной неделимости, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную военную атаку на Украину, которая продолжается уже почти 1000 дней.

"В войне ежедневно гибнут мирные жители Украины и военнослужащие вооруженных сил. Поддержка зверств, совершаемых кремлевским режимом, означает разделение ответственности за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим", – заявили в МИД.

Как сообщалось, руководство Латии призвало латвийцев в знак солидарности с Украиной почтить 19 ноября память погибших в результате полномасштабного вторжения РФ минутой молчания и зажжением свечи.

А в столице Латвии Риге в этом году на День независимости и новогодние праздники снова не будет фейерверков – как и в предыдущие годы после начала полномасштабной войны России против Украины.