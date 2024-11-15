У Норвегії засудили чоловіка до 6 років за ґратами за зберігання гашишу на $1,4 млн

У Норвегії суд засудив чоловіка до шести років ув'язнення за зберігання у фургоні понад 80 кг гашишу.

Про це повідомило видання NRK, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, окружний суд Сьор-Рогаланда засудив чоловіка до шести років ув'язнення за зберігання у фургоні понад 80 кг гашишу.

Зазначається, що наркотики було виявлено під час того, як співробітник митниці вигулював свого собаку повз фургон засудженого й собака відреагував на нього.

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Після того, як співробітник митниці викликав поліцію – у фургоні було знайдено 80,7 кг гашишу та 650 грамів кокаїну.

Журналісти оцінили, що якщо грам гашишу коштує близько 200 норвезьких крон (близько $18), то гашиш, знайдений в автомобілі чоловіка, мав би коштувати 16 млн норвезьких крон (близько $1,4 млн).

Як зазначило видання, у суді чоловік не визнав себе винним.

Він зможе уникнути трьох з шести років ув'язнення, якщо візьме участь у програмі боротьби з наркотичною залежністю.

Нещодавно писали, що центральна кримінальна поліція Фінляндії підозрює чоловіка у розповсюдженні великої кількості наркотиків у країні.

Повідомляли також, що у Нідерландах митники виявили 720 кг кокаїну серед бананів з Еквадору.