В Норвегии мужчину приговорили к 6 годам заключения за хранение гашиша на $1,4 млн

В Норвегии суд приговорил мужчину к шести годам заключения за хранение в фургоне более 80 кг гашиша.

Об этом сообщило издание NRK, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, окружной суд Сёр-Рогаланда приговорил мужчину к шести годам заключения за хранение в фургоне более 80 кг гашиша.

Отмечается, что наркотики были обнаружены во время того, как сотрудник таможни выгуливал свою собаку мимо фургона осужденного и собака отреагировала на него.

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После того как сотрудник таможни вызвал полицию – в фургоне было найдено 80,7 кг гашиша и 650 граммов кокаина.

Журналисты оценили, что если грамм гашиша стоит около 200 норвежских крон (около $18), то гашиш, найденный в автомобиле мужчины, должен был бы стоить 16 млн норвежских крон (около $1,4 млн).

Как отметило издание, в суде мужчина не признал себя виновным.

Он сможет избежать трех из шести лет заключения, если примет участие в программе борьбы с наркотической зависимостью.

Недавно писали, что центральная криминальная полиция Финляндии подозревает мужчину в распространении большого количества наркотиков в стране.

Сообщалось также, что в Нидерландах таможенники обнаружили 720 кг кокаина среди бананов из Эквадора.