В Норвегии мужчину приговорили к 6 годам заключения за хранение гашиша на $1,4 млн
В Норвегии суд приговорил мужчину к шести годам заключения за хранение в фургоне более 80 кг гашиша.
Об этом сообщило издание NRK, передает "Европейская правда".
Как рассказали журналисты, окружной суд Сёр-Рогаланда приговорил мужчину к шести годам заключения за хранение в фургоне более 80 кг гашиша.
Отмечается, что наркотики были обнаружены во время того, как сотрудник таможни выгуливал свою собаку мимо фургона осужденного и собака отреагировала на него.
После того как сотрудник таможни вызвал полицию – в фургоне было найдено 80,7 кг гашиша и 650 граммов кокаина.
Журналисты оценили, что если грамм гашиша стоит около 200 норвежских крон (около $18), то гашиш, найденный в автомобиле мужчины, должен был бы стоить 16 млн норвежских крон (около $1,4 млн).
Как отметило издание, в суде мужчина не признал себя виновным.
Он сможет избежать трех из шести лет заключения, если примет участие в программе борьбы с наркотической зависимостью.
Недавно писали, что центральная криминальная полиция Финляндии подозревает мужчину в распространении большого количества наркотиков в стране.
Сообщалось также, что в Нидерландах таможенники обнаружили 720 кг кокаина среди бананов из Эквадора.