У Фінляндії затримали чоловіка за підозрою у розповсюдженні великої кількості наркотиків

Центральна кримінальна поліція Фінляндії (ЦКП) підозрює чоловіка у розповсюдженні великої кількості наркотиків у країні.

Про це написала національна телерадіомовна компанія Yle, передає "Європейська правда".

Як передає компанія, ЦКП підозрює чоловіка литовського походження у розповсюдженні великої кількості наркотиків у Фінляндії.

Чоловіка підозрюють у розповсюдженні наркотиків з кімнати у готелі, де він зупинився під час свого перебування у Фінляндії.

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Журналісти зазначили, що серед іншого, поліція вилучила п’ять кілограмів метамфетаміну, 46,5 кілограма канабісу, 51 кілограм гашишу та 9 кілограмів кокаїну.

Центральна кримінальна поліція підозрює чоловіка у скоєнні трьох наркозлочинів за обтяжуючих обставинах.

ЦКП підозрює, що злочини були скоєні в період з липня по серпень 2024 року. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Наприкінці жовтня писали, що у митній службі Фінляндії відзначили помітне зростання обсягів перехоплених партій канабісу в порівнянні з попередніми роками.

Того ж місяця на півдні Норвегії провели велику операцію проти мережі наркоторговців, затримали загалом 19 осіб.