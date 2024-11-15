Винищувачі ВПС Британії підняли в повітря через російський військовий літак

Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Британії були підняті в повітря для спостереження за російським військовим літаком поблизу повітряного простору Об'єднаного королівства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News з посиланням на Міноборони Британії.

Міністерство оборони заявило, що вчорашній інцидент став другим за три місяці випадком, коли Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили виявили російські кораблі і літаки з інтервалом у тиждень один від одного.

За його словами, винищувачі Typhoon, розгорнуті на базі Лоссімут, відстежували російський літак Ту-142, що пролітав над Північним морем.

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"Російський розвідувальний літак був виявлений в зоні інтересів Великої Британії, і він не зміг увійти в суверенний повітряний простір Великої Британії", – йдеться в заяві.

Це сталося після того, як Королівський військово-морський флот стежив за російськими військовими суднами, що проходили через Ла-Манш протягом минулого тижня.

"Typhoon, які підтримувалися літаком-заправником Voyager, є частиною системи швидкого реагування Королівських ВМС", – йдеться в заяві.

"Це означає, що літаки в Шотландії і Англії перебувають у стані підвищеної готовності 24/7, 365 днів на рік, готові захищати і охороняти повітряний простір Великої Британії", – заявили в Міноборони Британії.

У повідомленні йдеться, що британські військові кораблі, гелікоптери і літаки дальнього морського патрулювання стежили за двома окремими групами російських кораблів, які йшли в протилежних напрямках – одна з них прямувала до Атлантики, а інша – до Балтійського моря.

"Це гарантувало, що кораблі діяли у безпечний і незагрозливий спосіб", – йдеться у заяві.

У протоці Ла-Манш HMS Iron Duke і танкер RFA Tideforce слідували за трьома російськими суднами, які очолював новий фрегат "Адмірал Головко".

Фрегат супроводжували океанографічне дослідницьке судно "Янтар" і допоміжний танкер "Вязьма".

Усі три судна відстежувалися норвезькими ВМС до того, як британські сили взяли їх під контроль.

Нагадаємо, у понеділок німецькі ВПС здійснили вильоти з двох баз для супроводу російського розвідувального літака над Балтійським морем.

Повідомляли також, що впродовж року над Балтійським морем біля зовнішнього кордону територіальних вод Латвії констатовано 109 випадків появи російських військових літаків.