Истребители ВВС Британии подняли в воздух из-за российского военного самолета

Истребители Королевских военно-воздушных сил Британии были подняты в воздух для наблюдения за российским военным самолетом вблизи воздушного пространства Соединенного королевства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Министерство обороны заявило, что вчерашний инцидент стал вторым за три месяца случаем, когда Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы обнаружили российские корабли и самолеты с интервалом в неделю друг от друга.

По его словам, истребители Typhoon, развернутые на базе Лоссимут, отслеживали российский самолет Ту-142, пролетавший над Северным морем.

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"Российский разведывательный самолет был обнаружен в зоне интересов Великобритании, и он не смог войти в суверенное воздушное пространство Великобритании", – говорится в заявлении.

Это произошло после того, как Королевский военно-морской флот следил за российскими военными судами, проходившими через Ла-Манш в течение прошлой недели.

"Typhoon, которые поддерживались самолетом-заправщиком Voyager, являются частью системы быстрого реагирования Королевских ВМС", – говорится в заявлении.

"Это означает, что самолеты в Шотландии и Англии находятся в состоянии повышенной готовности 24/7, 365 дней в году, готовые защищать и охранять воздушное пространство Великобритании", – заявили в Минобороны Британии.

В сообщении говорится, что британские военные корабли, вертолеты и самолеты дальнего морского патрулирования следили за двумя отдельными группами российских кораблей, которые шли в противоположных направлениях – одна из них направлялась в Атлантику, а другая в Балтийское море.

"Это гарантировало, что корабли действовали безопасным и неугрожающим способом", – говорится в заявлении.

В проливе Ла-Манш HMS Iron Duke и танкер RFA Tideforce следовали за тремя российскими судами, которые возглавлял новый фрегат "Адмирал Головко".

Фрегат сопровождали океанографическое исследовательское судно "Янтарь" и вспомогательный танкер "Вязьма".

Все три судна отслеживались норвежскими ВМС до того, как британские силы взяли их под контроль.

Напомним, в понедельник немецкие ВВС совершили вылеты с двух баз для сопровождения российского разведывательного самолета над Балтийским морем.

Сообщалось также, что в течение года над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов.