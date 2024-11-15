Польща замовила 52 спостережних безпілотники у свого виробника на 100 млн злотих

Польща підписала угоду з виробником безпілотників FlyEye про закупівлю більш як пів сотні апаратів на 100 мільйонів злотих.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив про підписання контракту на закупівлю загалом 52 спостережних безпілотників FlyEye, які виготовляє польська WB Electronics. Загальна сума контракту становить 100 млн злотих (понад 23 млн євро).

Також міністр повідомив, що у війську з січня з’явиться окремий інспекторат з питань безпілотних систем, що буде координувати стратегію їхнього застосування і систему підготовки операторів.

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"Ми будемо розвивати безпілотні спроможності… у всіх сферах, де можуть застосовуватися дрони", – заявив Владислав Косіняк-Камиш.

FlyEye дозволяють вести розвідку у світлу й темну пору доби. Такі дрони вже використовуються польськими військовими і використовуються також ЗСУ на полі бою в Україні.

Також уряд Польщі хоче інвестувати понад 700 млн доларів у збільшення виробництва боєприпасів.

Оборонний бюджет Польщі на 2025 рік буде рекордним та сягатиме 4,7% ВВП.