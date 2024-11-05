Уряд Польщі хоче інвестувати понад 700 млн доларів у збільшення виробництва боєприпасів

Польський уряд пропонує виділити понад 700 млн доларів на нарощування виробництва боєприпасів, щоб мати достатній запас на випадок війни.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", такий законопроєкт опублікували ввечері у понеділок.

Законопроєкт спрямований на "створення можливостей для надання фінансування на заходи, спрямовані на збільшення спроможностей з виробництва боєприпасів", зазначають у проєкті. Особливий акцент передбачений на боєприпасах великого калібру.

На ініціативу пропонують виділити 3 млрд злотих – приблизно 750 млн доларів.

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В уряді розраховують ухвалити проєкт до кінця року.

Як повідомляли, оборонний бюджет Польщі на 2025 рік буде рекордним та сягатиме 4,7% ВВП.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно закликав країни Європи більше вкладатися в обороноздатність замість того, щоб хвилюватися про можливу зміну безпекової політики США після президентських виборів.