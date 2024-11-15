Польша заказала 52 наблюдательных беспилотника у своего производителя на 100 млн злотых

Польша подписала соглашение с производителем беспилотников FlyEye о закупке более полусотни аппаратов на 100 млн злотых.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил о подписании контракта на закупку всего 52 наблюдательных беспилотников FlyEye, которые производит польская WB Electronics. Общая сумма контракта составляет 100 млн злотых (более 23 млн евро).

Также министр сообщил, что в армии с января появится отдельный инспекторат по вопросам беспилотных систем, который будет координировать стратегию их применения и систему подготовки операторов.

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"Мы будем развивать беспилотные способности... во всех сферах, где могут применяться дроны", – заявил Владислав Косиняк-Камыш.

FlyEye позволяют вести разведку в светлое и темное время суток. Такие дроны уже используются польскими военными и используются также ВСУ на поле боя в Украине.

Также правительство Польши хочет инвестировать более 700 млн долларов в увеличение производства боеприпасов.

Оборонный бюджет Польши на 2025 год будет рекордным и достигнет 4,7% ВВП.