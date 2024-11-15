У Німеччини попереджають про ризик атак на ізраїльські посольства

У Німеччині Федеральне управління кримінальної поліції (BKA) попередило про можливі напади на ізраїльські дипломатичні установи в Німеччині та інших країнах найближчими днями.

Про це повідомляє Bild, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, погрози походять від ісламістського руху ХАМАС і були поширені на каналі терористичної організації в Telegram.

У цих повідомленнях міститься заклик до "облоги" посольств "сіоністського утворення і держав, що його підтримують".

Реклама:

"Навіть якщо німецькі представництва за кордоном прямо не зачіпають заклики до облоги, в заяві підкреслюється підтримка Німеччиною дій Ізраїлю", – йдеться в оцінці BKA.

З кінця жовтня подібні заклики поширювалися в соціальних мережах з відповідними хештегами.

"Зокрема, називалися посольства США, Франції, Великої Британії та Німеччини", – заявили в BKA.

Наразі немає відомостей про будь-які конкретні загрози. Проте необхідно враховувати, що посольства можуть бути атаковані в одиничних випадках, вважають у BKA.

Нагадаємо, увечері 7 листопада в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

Нідерландські політичні лідери засудили ці напади як антисемітські.

Читайте детально: Єврейський погром XXI сторіччя: як заворушення в Амстердамі поставили нові питання для Європи.