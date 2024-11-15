В Германии предупреждают о риске атак на израильские посольства

В Германии Федеральное управление криминальной полиции (BKA) предупредило о возможных нападениях на израильские дипломатические учреждения в Германии и других странах в ближайшие дни.

Об этом сообщает Bild, информирует "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, угрозы исходят от исламистского движения ХАМАС и были распространены на канале террористической организации в Telegram.

В этих сообщениях содержится призыв к "осаде" посольств "сионистского образования и государств, которые его поддерживают".

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"Даже если немецкие представительства за рубежом прямо не затрагивают призывы к осаде, в заявлении подчеркивается поддержка Германией действий Израиля", – говорится в оценке BKA.

С конца октября подобные призывы распространялись в социальных сетях с соответствующими хэштегами.

"В частности, назывались посольства США, Франции, Великобритании и Германии", – заявили в BKA.

Пока нет сведений о каких-либо конкретных угрозах. Однако необходимо учитывать, что посольства могут быть атакованы в единичных случаях, считают в BKA.

Напомним, вечером 7 ноября в Амстердаме после матча между местным "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" вспыхнули беспорядки, в ходе которых пропалестинские активисты нападали на израильских болельщиков.

Нидерландские политические лидеры осудили эти нападения как антисемитские.

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