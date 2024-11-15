Банк розвитку Ради Європи надає Україні нову позику на 200 млн євро

Банк розвитку Ради Європи схвалив сім нових позик державам-членам на загальну суму 685 мільйонів євро для зміцнення стійкості та соціальної згуртованості в Європі, серед одержувачів є й Україна.

Про це йдеться в пресрелізі Банку розвитку Ради Європи, який є в розпорядженні "Європейської правди".

200 мільйонів євро, які отримає від банку Україна, підуть на підтримку зусиль українського уряду з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та послаблення фіскального тиску.

"Кошти будуть спрямовані на надання допомоги на проживання вразливим ВПО, які мають проблеми з житлом, працевлаштуванням та доступом до послуг, багато з яких не можуть повернутися додому через конфлікт, що триває", – йдеться в повідомленні.

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Голова Банку Карло Монтічеллі зауважив, що позика для України була схвалена в "рекордно короткі терміни", що підтверджує відданість установи "підтримці відновлення країни".

Це вже третя позика Банку розвитку Ради Європи для України з червня 2023 року, відколи Україна до нього приєдналась.

У листопаді 2023-го Банк виділив 100 мільйонів євро на підтримку відновлення інфраструктури у сфері охорони здоров’я, а в березні 2024-го – ще 100 мільйонів євро на компенсації за знищене майно.