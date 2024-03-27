Банк розвитку Ради Європи виділить Україні кредит на 100 млн євро 

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи затвердила проєкт "НОМЕ. Компенсація за знищене майно", який передбачає надання Україні кредиту обсягом 100 млн євро.

Про це повідомила пресслужба українського Мінфіну, пише "Європейська правда".

Кошти планують спрямувати на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому учасники бойових дій, особи з інвалідністю та багатодітні сім'ї отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак Росії житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.

Заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова подякувала керівництву банку за активну підтримку і солідарність з Україною та відзначила важливість проєктів з підтримки соціальної сфери.

"Житловий сектор залишається одним із найбільш постраждалих внаслідок війни – загальні збитки оцінюють майже у 50 млрд доларів США", – сказала вона.

Проєкт дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло. Його реалізують за допомогою послуги "єВідновлення" по всій території України.

Після автоматизованої перевірки заяви українців на отримання сертифіката буде опрацьовувати та схвалювати спеціальна Державна комісія з компенсації. Увесь перебіг розгляду заяви можна буде бачити у мобільному застосунку "Дія".

Нагадаємо також, що міжнародний Реєстр збитків для України готується розпочати роботу на початку квітня.

Раніше у інтерв’ю "ЄП" Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, розповів, у який спосіб будуть домагатися від Росії коштів для виплати компенсацій українцям.

Повне інтерв’ю з Ключковським дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".