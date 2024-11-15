Польща відновлює роботу посольства в КНДР

Міністерство закордонних справ Польщі заявило про наміри відновити роботу посольства у Північній Кореї, яке було закрите з 2020 року після запроваджених там суворих коронавірусних обмежень.

Про це заявили в польському МЗС у п’ятницю, 15 листопада, пише "Європейська правда".

Про відновлення роботи посольства говорила з представниками КНДР польська делегація, яка перебуває у Пхеньяні 11-16 листопада.

"Наразі посольство Польщі в Пхеньяні відновлює роботу в тимчасовому приміщенні канцелярії та з обмеженим персоналом на чолі з кар'єрним дипломатом і співробітником МЗС як тимчасовим повіреним у справах", – оголосили у зовнішньополітичному відомстві.

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Посольство Польщі у Пхеньяні було евакуйоване в грудні 2020 року після того, як влада КНДР оголосила про повне закриття державного кордону через пандемію COVID-19, що унеможливило нормальну роботу дипломатичного представництва.

Наразі єдиною західною країною, чиє посольство у Північній Кореї працює, є Швеція. Вона відновила роботу диппредставництва у вересні.

Відновлення дипломатичних каналів Заходу з КНДР може бути пов’язаним із розвитком подій на полі бою в Україні. Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.

Держави НАТО раніше засудили рішення Росії та Північної Кореї залучити північнокорейські війська до бойових дій проти України.