Парламенту Литви можуть представити кандидатуру нового прем'єра наступного тижня

Президент Литви Гітанас Науседа може представити Сейму кандидатуру соціал-демократа Гінтаутаса Палуцкаса на посаду прем'єр-міністра вже наступного вівторка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив спікер Сейму Саулюс Скверняліс, якого цитує LRT.

Кандидатуру Палуцкаса на посаду прем'єр-міністра висунула Литовська соціал-демократична партія, яка перемогла на виборах до Сейму.

"Очевидно, найважливішим питанням засідання у вівторок буде те, що ми очікуємо указу президента про висунення кандидатури прем'єр-міністра", – сказав Скверняліс, представляючи порядок денний засідання Сейму на вівторок.

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Згідно зі Статутом Сейму, кандидата на посаду прем'єр-міністра має представит особисто президент.

Після цього фракції можуть зустрітися з кандидатом, і для ухвалення рішення необхідно провести ще одне засідання Сейму не пізніше, ніж за тиждень після його представлення.

Як відомо, перший день роботи нового Сейму супроводжувався протестом проти включення до урядової коаліції партії "Зоря Німану" на чолі з обвинуваченим в антисемітизмі Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

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