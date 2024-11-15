Парламенту Литвы могут представить кандидатуру нового премьера на следующей неделе

Президент Литвы Гитанас Науседа может представить Сейму кандидатуру социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса на должность премьер-министра уже в следующий вторник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил спикер Сейма Саулюс Сквернялис, которого цитирует LRT.

Кандидатуру Палуцкаса на должность премьер-министра выдвинула Литовская социал-демократическая партия, которая победила на выборах в Сейм.

"Очевидно, самым важным вопросом заседания во вторник будет то, что мы ожидаем указа президента о выдвижении кандидатуры премьер-министра", – сказал Сквернялис, представляя повестку дня заседания Сейма на вторник.

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Согласно Уставу Сейма, кандидата на должность премьер-министра должен представить лично президент.

После этого фракции могут встретиться с кандидатом, и для принятия решения необходимо провести еще одно заседание Сейма не позднее, чем через неделю после его представления.

Как известно, первый день работы нового Сейма сопровождался протестом против включения в правительственную коалицию партии "Заря Немана" во главе с обвиняемым в антисемитизме Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

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