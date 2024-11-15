Сікорський запустив "президентську" кампанію і відповів на закиди щодо дружини

Міністр закордонних справ Польщі у п’ятницю, 15 листопада, презентував сторінку своєї кампанії для участі в праймериз "Громадянської коаліції", де відберуть кандидата в президенти від блоку партій влади.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На сайті https://radeksikorski2025.pl/ розміщене звернення Сікорського до однопартійців, де він пояснює, чому саме його кандидатура в президенти є найкращою.

Передусім глава польського МЗС апелює до свого досвіду в питаннях національної безпеки та зовнішньої політики, наголошуючи, що "по той бік нашого кордону йде війна, а навесні 2025 року можуть відбутися події, які змінять баланс сил у світі і вплинуть на Польщу".

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Також, вважає Сікорський, "Громадянській коаліції" потрібен кандидат, який зможе поєднати у другому турі виборів "як ліберальні, так і консервативні настрої". Акцентуючи на питаннях безпеки, він водночас пообіцяв підтримати легалізацію цивільних партнерств і лібералізацію абортів – кроки, які просувають лівоцентристські партії коаліції.

Під кінець звернення міністр прокоментував скандал останніх днів, коли в одному з ефірів був змушений відповідати на запитання про походження своєї дружини, історикині та публіцистки Енн Епплбом.

"Моя дружина, Енн Епплбом, свідомо і добровільно обрала Польщу своїм домом. Вона прийняла польське громадянство і вивчила нашу непросту мову. Ніхто і ніщо не може забрати у неї цю польськість", – написав Сікорський.

Нагадаємо, "Громадянська коаліція" проведе 22 листопада праймериз, де обере з-поміж двох кандидатів – мера Варшави Рафала Тшасковського та міністра закордонних справ Радослава Сікорського – одного кандидата в президенти на вибори у 2025 році.

Одне з опитувань нещодавно показало, що підтримка глави польського МЗС в останні дні почала зростати.

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