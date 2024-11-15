Сикорский запустил "президентскую" кампанию и ответил на упреки относительно жены

Министр иностранных дел Польши в пятницу, 15 ноября, представил страницу своей кампании для участия в праймериз "Гражданской коалиции", где отберут кандидата в президенты от блока партий власти.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На сайте https://radeksikorski2025.pl/ размещено обращение Сикорского к однопартийцам, где он объясняет, почему именно его кандидатура в президенты является лучшей.

Прежде всего глава польского МИД апеллирует к своему опыту в вопросах национальной безопасности и внешней политики, подчеркивая, что "по ту сторону нашей границы идет война, а весной 2025 года могут произойти события, которые изменят баланс сил в мире и повлияют на Польшу".

Реклама:

Также, считает Сикорский, "Гражданской коалиции" нужен кандидат, который сможет совместить во втором туре выборов "как либеральные, так и консервативные настроения". Акцентируя на вопросах безопасности, он одновременно пообещал поддержать легализацию гражданских партнерств и либерализацию абортов – шаги, которые продвигают левоцентристские партии коалиции.

Под конец обращения министр прокомментировал скандал последних дней, когда в одном из эфиров был вынужден отвечать на вопрос о происхождении своей жены, историка и публицистки Энн Эпплбом.

"Моя жена, Энн Эпплбом, сознательно и добровольно выбрала Польшу своим домом. Она приняла польское гражданство и выучила наш непростой язык. Никто и ничто не может забрать у нее эту польскость", – написал Сикорский.

Напомним, "Гражданская коалиция" проведет 22 ноября праймериз, где выберет из двух кандидатов – мэра Варшавы Рафала Тшасковского и министра иностранных дел Радослава Сикорского – одного кандидата в президенты на выборы в 2025 году.

Один из опросов недавно показал, что поддержка главы польского МИД в последние дни начала расти.

Читайте также подробно о том, почему Сикорский получил шанс стать президентом Польши.