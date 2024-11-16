Зеленський про перемогу Трампа: Зараз важливо зберегти єдність між Європою і США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах важливим є збереження єдності між США і Європою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, на цю єдність впливатиме американська політика, яка може змінитись.

"Зараз завдання – зберегти єдність між Європою і Сполученими Штатами. Бо якщо буде змінюватись американська політика, буде змінюватись і міцність єдності в Європі. Чи буде це впливати на збільшення допомоги? Ні, це може впливати тільки на її зменшення", – зазначив український президент.

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Він розповів, що його зустріч із Трампом у вересні була "дуже хорошою".

"Він (Трамп – Ред.) сказав, що хоче завершити війну, але він хоче допомагати. І він – на стороні підтримки України, цінує нашу міцність, цілісність і сміливість. Тобто атмосфера поки що в наших розмовах була хороша. Подивимось далі", – сказав Зеленський.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський висловлював переконання, що з огляду на політику майбутньої адміністрації Трампа "війна закінчиться швидше".

Нещодавно Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні, оскільки "вона має припинитися".

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