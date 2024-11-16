Зеленский о победе Трампа: Сейчас важно сохранить единство между Европой и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах важным является сохранение единства между США и Европой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в интервью "Украинскому радио".

По его словам, на это единство будет влиять американская политика, которая может измениться.

"Сейчас задача – сохранить единство между Европой и Соединенными Штатами. Потому что если будет меняться американская политика, будет меняться и прочность единства в Европе. Будет ли это влиять на увеличение помощи? Нет, это может влиять только на ее уменьшение", – отметил украинский президент.

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Он рассказал, что его встреча с Трампом в сентябре была "очень хорошей".

"Он (Трамп – Ред.) сказал, что хочет завершить войну, но он хочет помогать. И он – на стороне поддержки Украины, ценит нашу прочность, целостность и смелость. То есть атмосфера пока что в наших разговорах была хорошая. Посмотрим дальше", – сказал Зеленский.

В этом же интервью Зеленский выражал убеждение, что учитывая политику будущей администрации Трампа "война закончится быстрее".

Недавно Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне, поскольку "она должна прекратиться".

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