В оппозиции Германии критикуют Шольца за "проявление слабости" в отношении Путина

В Германии депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт раскритиковал канцлера Олафа Шольца за звонок кремлевскому правителю Владимиру Путину.

Заявление немецкого депутата приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

Он обвинил канцлера в том, что тот помог Путину добиться "пропагандистского успеха".

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По словам Гардта, Шольц, очевидно, "не представил нового конкретного предложения и даже не поставил, так сказать, ультиматум".

Однако Путин "понимает только сигналы силы", такие как угроза значительно увеличить военную помощь Украине, подчеркнул представитель ХДС/ХСС.

Он предположил, что Шольц "прежде всего стремится дать понять внутри Германии, что именно он выступает за переговоры и диалог", добавил он.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

По данным СМИ, разговор инициировал Шольц, а подготовка к нему продолжалась "неделями" в тесной координации со странами G7.

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя разговор, отметили, что он не несет пользы для достижения мира и лишь дает главе РФ надежду на ослабление изоляции, а президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры".