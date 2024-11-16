У Тбілісі затримали трьох людей під час акції проти результатів виборів

У Тбілісі у суботу, 16 листопада, поліція затримала трьох учасників акції протесту біля будівлі Центральної виборчої комісії після оголошення результатів парламентських виборів.

Про це повідомляє News Georgia, передає "Європейська правда".

Видання передає, що серед затриманих може бути один із засновників опозиційного телеканалу Formula режисер Георгій Ліпонава.

Після оголошення ЦВК остаточних результатів виборів кількасот людей розпочали ходу на алеї Агмашенебелі і перекрили дорогу.

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Police arrested more people. pic.twitter.com/6kfP9fbdwP – Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) November 16, 2024

Журналісти розповіли, що поліція вимагала звільнити частину дороги. Між демонстрантами та силовиками відбувалися сутички. Декілька людей повідомили, що зазнали травм, їм надали допомогу бригади медиків, які чергували поблизу.

Зазначається, що в офісі ЦВК журналісти помітили керівника спецпризначенців Звіада Харазішвілі, який перебуває під санкціями США через насильницьке придушення мирних протестів.

Як передає видання, опозиція анонсувала наступну акцію протесту, яка відбудеться завтра о 19:00 біля парламенту Грузії.

У суботу під будівлею грузинського ЦВК зібрався протести проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою.

Згодом ЦВК все ж затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

Опозиційні партії не визнають підсумків виборів – вони наголошують, що їх було сфальсифіковано.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.