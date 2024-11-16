В Тбилиси задержали трех человек во время акции против результатов выборов

В Тбилиси в субботу, 16 ноября, полиция задержала трех участников акции протеста у здания Центральной избирательной комиссии после объявления результатов парламентских выборов.

Об этом сообщает News Georgia, передает "Европейская правда".

Издание передает, что среди задержанных может быть один из основателей оппозиционного телеканала Formula режиссер Георгий Липонава.

После объявления ЦИК окончательных результатов выборов несколько сотен человек начали шествие на аллее Агмашенебели и перекрыли дорогу.

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Police arrested more people. pic.twitter.com/6kfP9fbdwP – Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) November 16, 2024

Журналисты рассказали, что полиция требовала освободить часть дороги. Между демонстрантами и силовиками происходили столкновения. Несколько человек сообщили, что получили травмы, им оказали помощь бригады медиков, которые дежурили поблизости.

Отмечается, что в офисе ЦИК журналисты заметили руководителя спецназа Звиада Харазишвили, который находится под санкциями США из-за насильственного подавления мирных протестов.

Как передает издание, оппозиция анонсировала следующую акцию протеста, которая состоится завтра в 19:00 у парламента Грузии.

В субботу под зданием грузинского ЦИК собрался протесты против результатов парламентских выборов. Кроме того, во время заседания главу ЦИК облили черной краской.

Впоследствии ЦИК все же утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта".

Оппозиционные партии не признают итогов выборов – они отмечают, что они были сфальсифицированы.

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