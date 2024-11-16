США закликали МЗС Ізраїлю прискорити допомогу населенню Гази

Державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Ізраїлю Гедеоном Сааром й закликав його надати більше необхідної допомоги в сектор Газа.

Про це повідомили у Державному департаменті США, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 15 листопада, Блінкен обговорив нещодавні дії Ізраїлю, спрямовані на збільшення потоку гуманітарної допомоги до Гази, в тому числі продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності.

Держсекретар закликав Ізраїль вжити додаткових заходів для прискорення і підтримки доставки життєво необхідної допомоги.

Реклама:

Окрім цього, Блінкен та Саар також обговорили необхідність пошуку дипломатичного вирішення проблеми бойових дій Ізраїлю в Лівані.

Також Блінкен підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю.

На початку листопада писали, що адміністрація Байдена посилює тиск на ізраїльський уряд щодо виконання низки американських вимог для врегулювання гуманітарної кризи в Газі.

За даними ЗМІ, Трамп просив Нетаньягу завершити війну в секторі Гази до того, як він офіційно повернеться до Білого дому.

Нещодавно повідомляли, що довірена особа прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу – Рон Дермер – зустрівся із Трампом та обговорив плани Ізраїлю в Газі, Лівані та Ірані на наступні два місяці.