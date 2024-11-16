США призвали МИД Израиля ускорить помощь населению Газы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с министром иностранных дел Израиля Гедеоном Сааром и призвал его предоставить больше необходимой помощи в сектор Газа.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает "Европейская правда".

В пятницу, 15 ноября, Блинкен обсудил недавние действия Израиля, направленные на увеличение потока гуманитарной помощи в Газу, в том числе продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Госсекретарь призвал Израиль принять дополнительные меры для ускорения и поддержки доставки жизненно необходимой помощи.

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Кроме этого, Блинкен и Саар также обсудили необходимость поиска дипломатического решения проблемы боевых действий Израиля в Ливане.

Также Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля.

В начале ноября писали, что администрация Байдена усиливает давление на израильское правительство по выполнению ряда американских требований для урегулирования гуманитарного кризиса в Газе.

По данным СМИ, Трамп просил Нетаньяху завершить войну в секторе Газа до того, как он официально вернется в Белый дом.

Недавно сообщалось, что доверенное лицо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – Рон Дермер – встретился с Трампом и обсудил планы Израиля в Газе, Ливане и Иране на следующие два месяца.