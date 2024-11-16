США призвали МИД Израиля ускорить помощь населению Газы
Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с министром иностранных дел Израиля Гедеоном Сааром и призвал его предоставить больше необходимой помощи в сектор Газа.
Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает "Европейская правда".
В пятницу, 15 ноября, Блинкен обсудил недавние действия Израиля, направленные на увеличение потока гуманитарной помощи в Газу, в том числе продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.
Госсекретарь призвал Израиль принять дополнительные меры для ускорения и поддержки доставки жизненно необходимой помощи.
Кроме этого, Блинкен и Саар также обсудили необходимость поиска дипломатического решения проблемы боевых действий Израиля в Ливане.
Также Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля.
В начале ноября писали, что администрация Байдена усиливает давление на израильское правительство по выполнению ряда американских требований для урегулирования гуманитарного кризиса в Газе.
По данным СМИ, Трамп просил Нетаньяху завершить войну в секторе Газа до того, как он официально вернется в Белый дом.
Недавно сообщалось, что доверенное лицо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – Рон Дермер – встретился с Трампом и обсудил планы Израиля в Газе, Ливане и Иране на следующие два месяца.