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У передмісті Парижа звільнили чотирьох заручників із ресторану

Новини — Субота, 16 листопада 2024, 18:49 — Уляна Кричковська

У передмісті Парижа було звільнено співробіників ресторану, яких захопив в заручники чоловік.

Про це інформує канал BFMTV із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Як відомо, чоловік взяв у заручники чотирьох співробітників закладу пообіді. 

Журналісти зазначили, що вони були звільнені через кілька годин після втручання антитерористичного підрозділу поліції.

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Як зазначили співрозмовники BFMTV, четверо співробітників ресторану, були звільнені після трьох годин ув'язнення і не постраждали.

Прокурори повідомили, що чоловіка заарештували та взятли під варту, він пройде психіатричну експертизу. Також прокуратура розпочала розслідування.

Префект поліції Парижа подякував поліцейським та рятувальникам.

"Їх холоднокровність, професіоналізм і рішучість призвели до арешту і звільнення без інцидентів", – написав він.

Нещодавно на матчі між збірними Франції та Ізраїлю сталася бійка фанатів обох команд.

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Франція інциденти
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