У передмісті Парижа звільнили чотирьох заручників із ресторану
У передмісті Парижа було звільнено співробіників ресторану, яких захопив в заручники чоловік.
Про це інформує канал BFMTV із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".
Як відомо, чоловік взяв у заручники чотирьох співробітників закладу пообіді.
Журналісти зазначили, що вони були звільнені через кілька годин після втручання антитерористичного підрозділу поліції.
Як зазначили співрозмовники BFMTV, четверо співробітників ресторану, були звільнені після трьох годин ув'язнення і не постраждали.
Прокурори повідомили, що чоловіка заарештували та взятли під варту, він пройде психіатричну експертизу. Також прокуратура розпочала розслідування.
Префект поліції Парижа подякував поліцейським та рятувальникам.
"Їх холоднокровність, професіоналізм і рішучість призвели до арешту і звільнення без інцидентів", – написав він.
Un homme armé d'un couteau est retranché dans le restaurant de son père à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), avec "trois ou quatre employés", et la police est sur place, a indiqué samedi une source policière à l'#AFP ⤵️ pic.twitter.com/dwlDK5BH3r– Agence France-Presse (@afpfr) November 16, 2024
Нещодавно на матчі між збірними Франції та Ізраїлю сталася бійка фанатів обох команд.