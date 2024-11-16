У передмісті Парижа звільнили чотирьох заручників із ресторану

У передмісті Парижа було звільнено співробіників ресторану, яких захопив в заручники чоловік.

Про це інформує канал BFMTV із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Як відомо, чоловік взяв у заручники чотирьох співробітників закладу пообіді.

Журналісти зазначили, що вони були звільнені через кілька годин після втручання антитерористичного підрозділу поліції.

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Як зазначили співрозмовники BFMTV, четверо співробітників ресторану, були звільнені після трьох годин ув'язнення і не постраждали.

Прокурори повідомили, що чоловіка заарештували та взятли під варту, він пройде психіатричну експертизу. Також прокуратура розпочала розслідування.

Префект поліції Парижа подякував поліцейським та рятувальникам.

"Їх холоднокровність, професіоналізм і рішучість призвели до арешту і звільнення без інцидентів", – написав він.

Un homme armé d'un couteau est retranché dans le restaurant de son père à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), avec "trois ou quatre employés", et la police est sur place, a indiqué samedi une source policière à l'#AFP ⤵️ pic.twitter.com/dwlDK5BH3r – Agence France-Presse (@afpfr) November 16, 2024

Нещодавно на матчі між збірними Франції та Ізраїлю сталася бійка фанатів обох команд.