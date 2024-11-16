В пригороде Парижа освободили четырех заложников из ресторана
В пригороде Парижа были освобождены сотрудники ресторана, которых захватил в заложники мужчина.
Об этом информирует канал BFMTV со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".
Как известно, мужчина взял в заложники четырех сотрудников заведения после обеда.
Журналисты отметили, что они были освобождены через несколько часов после вмешательства антитеррористического подразделения полиции.
Как отметили собеседники BFMTV, четверо сотрудников ресторана, были освобождены после трех часов заключения и не пострадали.
Прокуроры сообщили, что мужчину арестовали и взяли под стражу, он пройдет психиатрическую экспертизу. Также прокуратура начала расследование.
Префект полиции Парижа поблагодарил полицейских и спасателей.
"Их хладнокровие, профессионализм и решительность привели к аресту и освобождению без инцидентов", – написал он.
Un homme armé d'un couteau est retranché dans le restaurant de son père à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), avec "trois ou quatre employés", et la police est sur place, a indiqué samedi une source policière à l'#AFP ⤵️ pic.twitter.com/dwlDK5BH3r– Agence France-Presse (@afpfr) November 16, 2024
Недавно на матче между сборными Франции и Израиля произошла драка фанатов обеих команд.