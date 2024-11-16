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В пригороде Парижа освободили четырех заложников из ресторана

Новости — Суббота, 16 ноября 2024, 18:49 — Уляна Кричковская

В пригороде Парижа были освобождены сотрудники ресторана, которых захватил в заложники мужчина.

Об этом информирует канал BFMTV со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".

Как известно, мужчина взял в заложники четырех сотрудников заведения после обеда.

Журналисты отметили, что они были освобождены через несколько часов после вмешательства антитеррористического подразделения полиции.

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Как отметили собеседники BFMTV, четверо сотрудников ресторана, были освобождены после трех часов заключения и не пострадали.

Прокуроры сообщили, что мужчину арестовали и взяли под стражу, он пройдет психиатрическую экспертизу. Также прокуратура начала расследование.

Префект полиции Парижа поблагодарил полицейских и спасателей.

"Их хладнокровие, профессионализм и решительность привели к аресту и освобождению без инцидентов", – написал он.

Недавно на матче между сборными Франции и Израиля произошла драка фанатов обеих команд.

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