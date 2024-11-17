Німецькі компанії цьогоріч експортували зброї на майже 11 млрд євро

Німецький експорт озброєнь наближається до нового рекорду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

З 1 січня по 15 жовтня цього року було видано 4 163 експортні ліцензії на зброю та військову техніку на суму 10,9 мільярда євро, повідомило Міністерство економіки.

Це означає, що лише 1,3 мільярда євро не вистачає до минулорічної рекордної суми у 12,2 мільярда євро.

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Дві третини цьогорічної суми, 7,2 мільярда євро, припадає на військове озброєння.

Зростання значною мірою пов'язане з експортом озброєнь в Україну для оборонної боротьби з Росією. У першій половині 2024 року для України було схвалено військове обладнання на суму 4,9 мільярда євро.

На початку жовтня стало відомо, що Німеччина вперше за останні роки схвалила суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини.

Минулого року німецький експорт озброєнь досягнув історичного максимуму, склавши 12,2 мільярда євро, з яких 4,4 мільярда євро припали на поставки озброєнь в Україну.