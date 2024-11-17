Перше засідання нового парламенту Грузії анонсували на 25 листопада

Парламент Грузії збереться рівно на 10-й день після публікації офіційних результатів виборів, тобто 25 листопада.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе, відповідаючи на запитання про легітимацію парламенту, передає "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

Як зазначив глава уряду, у жодній країні парламенту не потрібна легітимація опозиції, а якби було інакше, жодна демократична система не змогла б відбутися.

"Що стосується першого засідання парламенту, як ви знаєте, терміни встановлені Конституцією Грузії. Ми припускаємо, що формальна поки що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ще раз порушить Конституцію Грузії, не призначить перше засідання парламенту.

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У цьому випадку парламент Грузії збереться рівно на 10-й день після публікації офіційних результатів виборів, тобто 25 листопада. Це те, що встановлено Конституцією", – сказав прем'єр.

У суботу під будівлею грузинського ЦВК зібрався протести проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою.

Згодом ЦВК все ж затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

Опозиційні партії не визнають підсумків виборів – вони наголошують, що їх було сфальсифіковано.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.